Anthropic'ten dikkat çeken ilan: 'Kimyasal silah' uzmanı aranıyor

Yapay zeka şirketi Anthropic, geliştirdiği yazılımların kötüye kullanımını önlemek amacıyla güvenlik odaklı yeni bir istihdam planı açıkladı. Şirketin, özellikle "felaket boyutunda" riskler oluşturabilecek kullanım senaryolarına karşı önlem almak için uzman kadrosunu genişletmeyi hedeflediği belirtildi.

LinkedIn'de iş ilanı yayımlandı

BBC'nin aktardığına göre ABD merkezli Anthropic, LinkedIn üzerinden yayımladığı iş ilanında kimyasal silah alanında uzman personel aradığını duyurdu. İlanda, adayların "kimyasal silahlar ve/veya patlayıcı savunması" konusunda en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerektiği ifade edildi.

Şirketin bu adımı, yapay zeka teknolojilerinin güvenli kullanımına yönelik artan hassasiyetin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

"Felaket boyutunda" kullanım riski

Anthropic, ilanında yazılımlarının "felaket boyutunda" kullanımının önüne geçmeyi amaçladığını vurguladı. Bu kapsamda, adayların kimyasal tehditler ve yüksek etkili patlayıcılara ilişkin teknik bilgiye sahip olması bekleniyor.

Başvuru şartları arasında, "radyolojik dağıtım cihazı" olarak da bilinen kirli bombalar hakkında bilgi sahibi olunması da yer aldı.

Sektörde benzer adımlar

Yapay zeka alanında güvenlik risklerine yönelik önlemler yalnızca Anthropic ile sınırlı değil. Daha önce ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI de kariyer platformunda yayımladığı bir ilanda "biyolojik ve kimyasal risk" alanında uzman araştırmacı aradığını duyurmuştu.