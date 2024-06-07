Antwerp Limanı'nda acil durum: Petrol sızıntısı yaşandı

Avrupa'nın ve Belçika'nın en önemli limanlarından Antwerp'te, bir geminin yakıt aldığı sırada petrol sızıntısı yaşandığı açıklandı. Limanda bulunan Deurganck Rıhtımı ve Kieldrecht Rıhtım Kilidi kapatılırken petrol sızıntısını izlemek için İHA kullanıldı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Antwerp Liman Sözcüsü, "Petrolün yerel olarak kaldığından emin olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Liman Sözcüsü, 20 geminin rıhtımdan ayrılmadan önce petrolden temizlenmesi gerektiğini, aynı işlemin rıhtımın duvarları ve su için de geçerli olduğunu belirtti.

Sözcü, olay sırasında suya sızan petrol miktarı ya da petrolün sızdığı geminin tipi hakkında ise detaylı bilgi vermedi.