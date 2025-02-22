Apple CEO'suyla görüşen Trump açıkladı: Milyarlarca dolarlık yatırım yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook ile bir araya geldi.

Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Trump, Cook ile dün bir araya geldiğini duyurdu.

Tim Cook'un "yüz milyarlarca dolar yatırım" yapacağını belirten Trump, daha fazla şirketin ABD'ye yatırım yapacağını ifade etti.

Trump, "Çok sayıda çip üreticisi gelecek, çok sayıda otomobil üreticisi gelecek. Meksika'daki iki fabrikayı durdurdular. Onun yerine burada inşa edecekler çünkü tarifeleri ödemek istemiyorlar. Tarifeler harika" diye konuştu.