Apple, Facebook'un kullanıcı izleme araçlarını engelleyecek
Apple, Facebook'un kullanıcıları izlemesini engelleyen önlemler alacağını duyurdu. Bu hamlenin iki şirket arasında gerilimi arttırması bekleniyor.
Apple, IOS ve Mac işletim sisteminin yeni versiyonunda Facebook'un internet kullanıcılarını takip etmek için kullandığı araçları etkisiz hale getirmeye çalışacağını duyurdu.
BBC'nin haberine göre, Apple'ın Yazılım Şefi Craig Federighi, şirketin düzenlediği bir konferansta "Bu araçları kapatıyoruz" dedi ve Apple'ın internet tarayıcısı Safari'nin Facebook'ın faaliyetlerini izleyebilmesi için kullanıcıların onayını alacağını vurguladı.
Apple'ın bu hamlesinin Facebook ile gerilimi arttırması bekleniyor.