Apple, İsviçreli üreticilerden daha fazla saat sattı

19 Şubat 2018

Teknoloji devi Apple, 2017 yılının son 3 ayında İsviçreli saat üreticilerinin toplamından daha fazla saat satışı gerçekleştirdi.

Apple, 2017'nin 4. çeyrekte İsviçreli üreticilerden 2 milyon adet daha fazla, 8 milyon adet saat satışı yaptı. Rolex, Swatch, TAG Heuer, Omega gibi İsviçreli üreticilerin toplamı ise, 6,8 milyon saat satışı gerçekleştirdiler.

3. çeyrekte Apple 3,9 milyon, İsviçreli üreticiler 5,9 milyon saat satmışlardı. 2016'nın 4. çeyreğinde Apple'nin satışları 6 milyon adet, İsviçreli üreticilerin satışları ise 7,0 milyon seviyesindeydi.