Apple'dan işten çıkarma kararı: Pazar koşulları gerekçe gösterildi

Apple, müşteri ilişkileri stratejisini güçlendirmek amacıyla satış ekiplerinde sınırlı bir işten çıkarma sürecine girdiğini duyurdu. Şirket, yapılan bu düzenlemenin kapsamlı bir küçülme değil, yapısal bir revizyon olduğunun altını çizdi.

İşten çıkarılacaklara yeni pozisyon

Apple sözcüsü, işe alım süreçlerinin devam ettiğini ve işten ayrılacak çalışanların şirket içinde açılacak diğer pozisyonlara başvurabileceğini aktardı. Böylece iş kayıplarının kalıcı hale gelmeden, kurum içi yer değişiklikleriyle yönetilmesi hedefleniyor.

İşten çıkarma kararından; büyük işletmelere, eğitim kurumlarına ve kamu kuruluşlarına destek veren hesap yöneticilerinin de etkilendiği belirtildi. Ayrıca kurumsal müşterilere ürün sunumları hazırlayan Apple brifing merkezlerindeki bazı çalışanların da süreçten etkilendiği ifade edildi.

Pazar koşulları etkili oldu

Haberde, ilgili ekibin daha önce 43 gün süren hükümet kapanması ve Devlet Verimliliği Bakanlığı’nın uyguladığı bütçe kısıntıları nedeniyle zaten zor bir dönemden geçtiği aktarıldı. Son haftalarda Verizon, Synopsys ve IBM gibi teknoloji şirketlerinin de benzer şekilde iş gücü azaltımına gitmesi, sektörde daha geniş bir baskının oluştuğuna işaret ediyor.