Apple'dan katlanabilir iPhone için 100 milyon dolara kadar yatırım planı

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Apple, ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun titanyum tedariki için ABD merkezli Perryman Company ile anlaşmaya vardı. Şirket, iPhone 18 Pro'nun kamera bileşenlerinde de ABD'deki üretimi artırmak üzere Qnity Electronics ile işbirliğini genişleteceğini duyurdu.

Pennsylvania merkezli Perryman'a önümüzdeki üç yıl içinde 100 milyon dolara kadar yatırım yapılması planlanıyor. Şirket, 1.999 dolarlık iPhone Duo başta olmak üzere Apple ürünlerinde kullanılacak titanyumu üretecek.

Yoğun talebe tedarik kısıtları eşlik ediyor

Yeni anlaşma, iPhone Duo'ya yönelik güçlü talebin sürdüğü, ancak tedarikte sıkıntıların yaşandığı bir dönemde açıklandı.

Morgan Stanley'nin verileri, ön siparişlerin ilk gününde bazı Duo modellerinin teslimat süresinin yaklaşık 14 haftaya ulaştığını gösteriyor. JPMorgan ise tedarik kısıtları nedeniyle bu yılki Duo sevkiyatlarının 8-9 milyon adetle sınırlı kalacağını tahmin ediyor.

iPhone 18 Pro'nun kamera bileşenlerinde ABD üretimi artacak

Apple'ın ABD'deki üretimi büyütmeye yönelik bir diğer adımı, Delaware merkezli Qnity Electronics ile yürütülen işbirliğini kapsıyor.

Genişletilen ortaklık kapsamında, iPhone 18 Pro'nun değişken diyaframlı kamera sisteminde kullanılacak gelişmiş film bileşenlerinin ABD'deki üretimi artırılacak.