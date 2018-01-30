ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

Aramco'dan Hindistan'a girme planı

Dünyanın en büyük enerji şirketi olan Saudi Aramco, Asya'daki genişlemesi kapsamında Hindistan'a girmeyi planlıyor. Şirketin CEO'su Amin Nasser, Hindistan üzerinde durduğumuz çok önemli bir bölge. Bu konuda bazı şirketlerle görüşmeler yürütüyoruz" dedi.

Aramco'dan Hindistan'a girme planı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Dünyanın en büyük enerji şirketi olan Suudi Arabistan devletine ait Saudi Aramco'nun, Asya'daki genişlemesi kapsamında Hindistan'a girmeyi planladığı bildirildi.

Nikkei haber ajansına konuşan Aramco CEO'su Amin Nasser, Hindistan'da rafineri kurma planlarının netleşmeye başladığını söyledi.

Nasser, "Saudi Aramco Çin'de yeni yatırım olanaklarını araştırıyor. Öte yandan Hindistan da üzerinde durduğumuz çok önemli bir bölge. Bu konuda bazı şirketlerle görüşmeler yürütüyoruz" dedi.

Suudi hükümeti, bu yıl sonuna kadar Aramco'nun yüzde 5'lik hissesini halka arz etmeyi planlıyor. Bu adımın bugüne kadar dünyada gerçekleşecek en büyük halka arz olması bekleniyor.

Aramco'nun halka arzında tarih netleşiyorAramco'nun halka arzında tarih netleşiyor

 

Kaynak: Reuters

Saudi Aramco

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.