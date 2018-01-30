Aramco'dan Hindistan'a girme planı

30 Ocak 2018

Dünyanın en büyük enerji şirketi olan Suudi Arabistan devletine ait Saudi Aramco'nun, Asya'daki genişlemesi kapsamında Hindistan'a girmeyi planladığı bildirildi.

Nikkei haber ajansına konuşan Aramco CEO'su Amin Nasser, Hindistan'da rafineri kurma planlarının netleşmeye başladığını söyledi.

Nasser, "Saudi Aramco Çin'de yeni yatırım olanaklarını araştırıyor. Öte yandan Hindistan da üzerinde durduğumuz çok önemli bir bölge. Bu konuda bazı şirketlerle görüşmeler yürütüyoruz" dedi.

Suudi hükümeti, bu yıl sonuna kadar Aramco'nun yüzde 5'lik hissesini halka arz etmeyi planlıyor. Bu adımın bugüne kadar dünyada gerçekleşecek en büyük halka arz olması bekleniyor.

Aramco'nun halka arzında tarih netleşiyor

Kaynak: Reuters