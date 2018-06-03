Arap petrol bakanlarından piyasanın dengesi için iş birliği vurgusu

03 Haziran 2018

Arap petrol bakanları, bağımsız üreticiler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) arasındaki iş birliğinin devamının zorunlu olduğunu vurguladı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, OPEC ve dışındaki ülkeler arasında petrol üretiminin azaltılması anlaşmasının denetimi için oluşturulan bakanlar komisyonu gayriresmi istişare toplantısı yapmak üzere Kuveyt'te bir araya geldi.

Komisyondan toplantının ardından yapılan açıklamada, "piyasalardaki dengenin korunmasının zorunlu olduğu" belirtildi.

Arap ülkeleri petrol bakanları, bunun da OPEC ve müttefikleri arasındaki iş birliğinin sürdürülmesiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Komisyon, 21 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da resmi olarak bir araya gelecek.

Kuveyt'teki resmi olmayan istişare toplantısına Suudi Arabistan, Umman, Cezayir, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) petrol ve enerji bakanları katıldı. Suudi Arabistan söz konusu bakanlar komisyonunun başkanlığını yürütürken, BAE ise OPEC'in dönem başkanlığını yapıyor.

Kaynak: AA