Araştırma: Yunusların nefesinde ilk kez mikroplastiğe rastladı

ABD'li araştırmacıların suda çözünmeyen ve 5 milimetreden daha küçük boyuttaki mikroplastiklere ilişkin araştırması Plos One dergisinde yayınlandı.

Buna göre yunusların nedeflerinde ilk kez mikroplastik bulundu.

Florida’daki Sarasota ve Louisiana’daki Barataria körfezinde şişe burunlu yunuslardan nefes örnekleri toplayan ekip, incelenen 11 yunusun tamamında mikroplastik tespit etti.

Ekip bunların hava yoluyla taşındığını düşünüyor.

'Daha derin nefes daha fazla maruziyet'

Araştırmanın yazarlarından Leslie Hart, yunusların insanlardan daha fazla mikroplastiğe maruz kalabileceğini belirterek şunları kaydetti: “İnsanlarda mikroplastik solunumu yeni yeni gelişmekte olan bir araştırma alanı ancak yaban hayatı üzerine çok az çalışma var. Yunuslar insanlara kıyasla çok daha büyük akciğer kapasitesine sahip olduğu için daha derin nefes alabiliyor. Bu, insanlardan daha çok mikroplastiğe maruz kaldıkları anlamına gelebilir.”

10 yıldır yunuslar ve plastik üzerine çalışan Hart, “Yunusların mikroplastiğe nasıl maruz kaldıklarını yeni yeni anlamaya başlıyoruz” dedi.