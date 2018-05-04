Arjantin, faiz oranını 675 baz puan artırdı

04 Mayıs 2018

Arjantin Merkez Bankası, para birimi pezodaki düşüşü durdurmak üzere bir hafta içinde üçüncü defa faiz artırımına gitti.

Arjantin Merkez Bankası politika faizini 675 baz puan artırdı ve yüzde 33,25’ten yüzde 40’a çıkardı. Bankanın açıklamasında, piyasadaki iniş çıkışları önlemek ve enflasyonu düşürmek amacıyla her türlü önlemin alınacağı belirtildi.

Banka ayrıca 7 Mayıs itibariyle, banka varlıklarındaki yabacı döviz oranının yüzde 10'dan yüzde 30'a yükseltilmesine karar verdi.

Pezo, bu yıl dolar karşısında yüzde 17 değer kaybetti ve dün yüzde 8,5 geriledi. Bu Arjantin para biriminde Aralık 2015'ten bu yana görülen en sert düşüş.

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, selefi Cristina Fernandez de Kirchner dönemindeki yüksek kamu harcamaları ve korumacı politikalardan çıkış için piyasa yanlısı bir reform programı uyguluyor. Buna rağmen ülke, geçen yılki yüzde 25 enflasyon oranıyla Venezuela'nın ardından Latin Amerika'da enflasyonun en yüksek olduğu ülke.