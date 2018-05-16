Arjantin pezosunda düşüş sürüyor

16 Mayıs 2018

Arjantin'de Merkez Bankası'nın spot piyasada 5 milyar dolara kadar satış yapmayı önermesine rağmen Arjantin para birimi pezonun dolar karşısında yüzde 1.63 düşüşle 24.50 seviyesinde açıldığı belirtildi.

Arjantin, geçen hafta pezoun hızla değer kaybetmesinin ardından Uluslararası Para Fonu'ndan "stand-by düzenlemesi" talebinde bulunarak pesonun düşüşünü durdurmak ve enflasyon oranını sınırlamak için merkez bankasını rezerv satmaya ve faiz oranlarının yüzde 40'a yükseltmeye yöneltmişti. Arjantin, dünyada en yüksek enflasyon oranına sahip ülkelerden biri.

Merkez Bankası spot piyasada 791 milyon dolar sattıktan sonra, pezo dün yüzde 3.73 artıda kapanarak iki haftalık düşüşüne ara vermişti. Merkez Bankası önceki müdahalelerde de milyarlarca dolar rezerv satmıştı.

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Kaynak: Reuters