Arjantin, 2001 krizi sonrası tekrar IMF'den borç istedi

09 Mayıs 2018

Para birimi Arjantin pezosunun bu yılın başından beri dolara karşı yüzde 18 değer kaybetmesiyle ekonomisi zor bir süreçten geçen Arjantin, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç istediğini açıkladı.

BBC'nin aktardığı habere göre Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, televizyondan yaptığı açıklamada ülkenin eskisi gibi bir daha ekonomik krize girmemesi için böyle bir adım attıklarını söyledi.

Macri, IMF'den ne kadarlık bir kredi istendiğini açıklamadı ama Bloomberg'in haberine göre konuya yakın bir kaynak bu miktarın 30 milyar dolar olduğunu öne sürdü. IMF Başkanı Christine Lagarde ise yaptığı yazılı açıklamada, Arjantin ekonomisini nasıl beraber güçlendirebileceklerine dair görüşmelerin yürütüldüğünü söyledi.

Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne bir heyetle beraber görüşmeleri yürütmek üzere ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

Faizler yüzde 40'a yükseltildi

Ülke ekonomisinin dışa bağımlı olması doların yükselişinden olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Arjantin pesosunun dolara karşı hızla değer kaybetmesine karşılık merkez bankası 10 gün içinde faizleri üç kez yükselterek yüzde 40'a çıkardı.

Arjantin'in lideri Macri de yaptığı açıklamada yükselen petrol fiyatları ve ABD merkez bankası Fed'in faizleri artırmasının beklenmesinin ülkesini zora soktuğunu söyledi. Daha önce IMF'den kredi alan Arjantin, borçlarını ödeyememesi üzerine 2001 yılında büyük bir ekonomik krize girmişti.

Dönemin devlet başkanı olan Néstor Kirchner bir daha yüzlerini IMF'ye dönmeyeceklerini açıklamıştı. Néstor Kirchner ve eşi Cristina Fernández Kirchner'in 12 yıllık sosyalist yönetiminin ardından başa geçen Macri, piyasa yanlısı politikalarıyla biliniyor. Financial Times, Macri'nin IMF kelimesini kullanmasının bile başlı başına ülke için bir 'psikolojik şok' olduğunu belirtti.

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