Artan fon krizi sebebiyle milyonlarca kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), fon ve mali kaynaklarda yaşanan krizin doğurabileceği sonuçlara ilişkin açıklama yaptı.

WFP, söz konusu krizler sebebiyle 58 milyon civarında kişinin, yararlandıkları hayati yardımları kaybetme riski olduğunu, bunun da açlık ve kıtlık tehlikesini artırdığını kaydetti.

"Benzeri görülmemiş bir kriz"

Merkezi, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan WFP'den yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, acilen yeni fon sağlanmazsa, 28 kritik müdahale alanındaki 58 milyon insan, hayat kurtarıcı yardımları kaybetme riskiyle karşı karşıyadır." ifadesi kullanıldı.

Yeni fon sağlanmazsa durumun açlık ve kıtlık gibi daha da kötüleşeceği uyarısı yapılan açıklamada, "Birçok hükümetin ve bireysel bağışçının cömert desteğine rağmen, WFP büyük bağışçılarından gelen fonlarda keskin bir düşüş yaşıyor. Bu kesintilerin ciddiyeti ve yardıma muhtaç insan sayısının rekor seviyelere ulaşması, gıda yardımına bağımlı milyonlarca insan için benzeri görülmemiş bir kriz yaratmış durumda." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fonlarda yüzde 40'lık bir düşüş var

Açıklamada, WFP'nin geçen yıla kıyasla 2025 için fonlarında yüzde 40'lık keskin bir düşüşle karşı karşıya olduğu belirtildi.

WFP ekiplerinin 80 ülkede 120 milyondan fazla insana gıda yardımı sağlayarak, açlığın en yoğun yaşandığı bölgelerde ve kriz alanlarında acil yardım ulaştırdığı kaydedildi.

Küresel açlığın hızla arttığı ve dünya genelinde 343 milyon kişinin ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, bu durumun, çatışmalar, ekonomik istikrarsızlık ve iklim kaynaklı acil durumlar gibi küresel krizlerin kesintisiz bir dalgası tarafından tetiklendiği belirtildi.

Açıklamada, 28 kriz alanı arasında sayılan Sudan'da 7 milyondan fazla insana destek sağlamak için aylık yaklaşık 570 milyon dolara, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (KDC) 6,4 milyon kişiye gıda yardımı sağlamak için 399 milyon dolara, Filistin için ise Gazze ve Batı Şeria'daki yaklaşık 1,4 milyon kişiye destek sağlamaya yönelik gelecek 6 ay içinde yaklaşık 265 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.