Ateşkes ihlalinin ardından Hizbullah'tan İsrail ordusuna saldırı

ABD'nin İran bandıralı kargo gemisini vurması ile iki gün sonra sona erecek ateşkes sallantıya girerken Hizbullah da, İsrail ordusunun 3 gündür ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi.

Ateşkesin ihlal edildiği gerekçesiyle Hizbullah, dün Lübnan'ın güneyindeki Taybe beldesinden Deyr Siryan beldesinin Sala bölgesine ilerleyen 8 zırhlı araçtan oluşan İsrail ordusu konvoyunun daha önce yerleştirilmiş el yapımı patlayıcıyla hedef alındığını açıkladı.

Saldırının 2 dalga halinde gerçekleştirildiği ve İsrail ordusuna ait 4 Merkava tankının imha edildiği belirtildi. İsrail ordusundan ise bu iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti. Lübnan hükümeti, bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı. Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.