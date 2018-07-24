Atina'daki yangında ölenlerin sayısı 60'ı aştı

24 Temmuz 2018

Başkent Atina'nın 29 kilometre doğusunda küçük bir tatil beldesi olan ve genellikle emeklilerin yerleştiği ve öğrenci kamplarının kurulduğu Mati bölgesinde başlayan ve çok hızlı yayılan yangında ölü sayısı 60'ı aştı. Yunan basınında yer alan bilgilere göre, 150'den fazla insan da yaralı...

Bu sabahın erken saatlerinde Mati'nin bazı bölümlerinden hâlâ dumanların yükseldiği görülüyordu.

Yunanistan ülkenin başka yerlerinde de baş gösteren ve kontrol altına alınmasında güçlük çekilen yangınlarla baş edebilmek için Avrupa Birliği'nden yardım isteyerek, hava ve karadan yangınla mücadele araçları çağrısı yaptı. AB üyeleri İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yardım çağrısına yanıt verdi.

Bosna ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönen Başbakan Aleksis Çipras, "Tamamen asimetrik bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Yunanistan ani başlayıp hızla büyüyen kırsal yangınları sıklıkla yaşıyor. Kış mevsiminin oldukça kurak geçmesi de yangınların çıkışını kolaylaştırıyor. Ancak Mati yangının nasıl başladığı henüz bilinmiyor.

Çavuşoğlu Yunan mevkidaşını aradı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı aradı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Kocias ile telefon görüşmesinde Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve ölenler için taziyelerini ilettti.

Çavuşoğlu, Kocias'a Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: AA