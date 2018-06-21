Avam Kamarası'ndan Brexit Yasasına onay

21 Haziran 2018

İngiltere'de Başbakan Theresa May, AB'den geri çekilme yasası için parlamentonun her iki kanadında haftalardır sürdürdügü mücadeleyi zaferle sonuçlandırdı.

Parlamentonun alt kanadını oluşturan Avam Kamarası'nda yapılan oylamada, Başbakan May'in Brexit planına karşı verilen ve AB ile Brexit müzakerelerini başarısız olması halinde hükümetin atacağı adımlarda parlamentoya söz hakkı verilmesini öngören değişiklik önergesi 303'e karşı 319 oyla reddedildi. Önergenin reddedilmesi sonrası, May'in Brexit planı oylama yapılmadan kabul edildi.

Akşam saatlerinde parlamentonun üst kanadını oluşturan Lordlar Kamarası da Avam Kamarası'nın kararına uyarak oylama yapmadan May'in Brexit planına onay verdi.

AB'den Geri Çekilme Yasası olarak bilinen Brexit planının yasalaşması için sadece "kraliyet onayı" süreci kaldı. Sadece bir formalite olan bu onayın da önümüzdeki haftalarda alınması bekleniyor.