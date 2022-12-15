Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin gündemi belli oldu

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna savaşı, Ukrayna'ya destek, Avrupa'da yaşanan enerji krizine karşı alınacak önlemler, İran ve ABD ile ilişkileri görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını ele alınacağını belirtti.

Macron: "Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketi gündemimizde"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zirveye katılımı öncesi yaptığı açıklamada, toplantının birçok amacının bulunduğunu, ilk olarak Rusya saldırısı altındaki Ukrayna’ya yardımları görüşeceklerini , bu ülkeye gelecek yıl 18 milyar avro yardım yapılacağını söyledi.

Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketinin gündemde olduğunu ifade eden Macron, 27 Avrupa ülkesinin, yaptırımlara ek olarak Rusya’ya yönelik baskıyı artırma yollarını görüşmesi gerektiğini dile getirdi.

Macron, zirvede ayrıca Avrupa’nın güneyine yönelik stratejiyi sağlamlaştırma meselesinin de ele alınacağını, bunun yanında Avrupa enerji ve elektrik politikalarının görüşüleceğini aktardı.

Rüşvet almakla suçlanan Avrupa Parlamentosunun (AP) eski başkan yardımcısı Yunan milletvekili Eva Kaili’yle ilgili yargı makamlarının kanıtlara dayalı olarak işini yaptığını vurgulayan Macron, yetkili kurumların gerekli kararları alacağını söyledi.

AP Başkan Yardımcısıyken yolsuzlukla suçlanan Eva Kaili ile eski AP milletvekili İtalyan Pier-Antonio Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan Niccolo Figa-Talamanca, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Katar, stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği yönündeki iddiaları reddediyor.

Giorgia Meloni: "Enerji maliyetleri meselesinde ilerleme bekliyoruz"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yüksek enerji maliyetleri meselesinde ilerleme kaydedilmesini beklediğini söyledi.

Zirveden beklentileri sorulan Başbakan Meloni, "Enerji dosyasında ileriye doğru adımlar atılmasını bekliyorum. Bu konuyla bağlantılı Ukrayna'ya desteğimizi teyit etmeye çağrıldık." dedi.

Meloni, enerji meselesinin teknikten ziyade siyasi olduğunu ve buna etkili yanıtlar verilmesi gerektiğini belirterek, "Konsey, ileriye doğru adım atmaya yönelik gerekenlere sahip ve biz etkili olan ortak çözümler arayacağız." diye konuştu.

İtalya'nın, Akdeniz'de hem Kuzey Afrika ve Akdeniz ülkeleriyle ilişkiler hem enerjide iş birliği hem de düzensiz göç bakımından önemli bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Meloni, "Göç meselesini yapısal düzeyde ele almak istiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni, hükümetinin kurulduktan kısa süre sonra bütçeyi hazırladığına işaret ederek, son olarak AB Komisyonunun belirttiği görüşün, kendilerinin ciddi bir bütçe hazırladığının onayı olduğunu kaydetti.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) yolsuzluk soruşturmasının sorulması üzerine Meloni, "Senaryo endişe verici. Çıkan haberler asla hayal edemeyeceğimiz bir şeylere işaret ediyor. Bu tür hadiseler karşısında bir reaksiyon gösterilmeli. Herhangi bir indirim yapılmadan sonuna kadar gidilmeli çünkü AB'nin ve milletlerimizin güvenilirliğiyle alakalı bir durum. Yaşananlara tam olarak ışık tutulmasını talep edeceğiz." yanıtını verdi.

Olaf Scholz: "İran hükümetinin yaptığı kabul edilemez"

Liderler Zirvesi öncesinde İran’daki gelişmelere ilişkin açıklama yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "İran hükümetinin yaptığı kabul edilemez. Kim kendi halkına ateş eder? İran hükümeti bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

AB Liderler Zirvesi’nde Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını yeniden ifade edeceklerini aktaran Scholz, Ukrayna’daki enerji altyapısının eski hale getirilmesi konusunda mali ve insani yardımları ele alacaklarını vurguladı.

Olaf Scholz, enerji fiyatlarına üst sınır getirilmesi konusunda ortak bir çözüm bulmayı hedeflediklerini dile getirerek, bu konuda anlaşmaya yakın olunmasının iyi bir haber olduğunu sözlerine ekledi.