Avrupa Birliği'nden yeni yaptırımlar yolda

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bugün Brüksel'de bir araya gelerek Rusya ve İran'a daha fazla yaptırım uygulanmasını, Ukrayna'ya silah yardımları için fona 2 milyar euro daha aktarılmasını görüşecek.

Ancak AB'nin Macaristan'a bazı fon ödemelerini durdurması karşısında Macaristan'ın da AB dışişleri bakanlarının bugünkü toplantısında bazı kararları veto edebileceği ifade ediliyor.

AB diplomatları yaptıkları değerlendirmede, "Prensipte bir uzlaşma var, ancak aynı zamanda hâlâ büyük sorunlar söz konusu. Bir şantaj diplomasisi söz konusu" ifadelerini kullandılar.

Dışişleri bakanları toplantısında gündeme gelecek olan Rusya'ya 9'ncu yaptırım paketi 200 kadar şirketin ve şahsın yaptırım listesine alınmasını içeriyor.