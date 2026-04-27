Avrupa borsaları güne sınırlı yükselişle başladı

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününde dar bantta ve hafif alıcılı bir seyir izliyor. Yatırımcılar Orta Doğu’dan gelen haber akışını takip ederken Avrupa genelinde endeksler güne pozitif bir başlangıç yaptı.

Avrupa borsaları jeopolitik haberlerle yükseliyor

Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılmasına yönelik teklif haberi piyasalarda risk iştahını destekledi. Bölge genelini kapsayan Stoxx 600 endeksi yüzde 0,1 oranında yükselirken perakende ile seyahat ve eğlence sektörleri kazanımlarıyla öne çıktı.

Fransız CAC 40 endeksi lüks tüketim hisselerinin öncülüğünde yüzde 0,3 değer kazanıyor. Lüks segmentteki pozitif açılış Paris borsasındaki yükselişi hızlandırdı.

Almanya ve Londra piyasalarında son durum

Almanya'da DAX endeksi sanayi hisselerinin desteğiyle yüzde 0,4 oranında yükseliş kaydediyor. Bankacılık devi Commerzbank hisseleri yüzde 1,9 değer kazanarak endekse katkı sağladı.

Londra'da FTSE 100 endeksi ise yatay bir seyir izlemeye devam ediyor. Otel zinciri sahibi Whitbread hisselerindeki yüzde 3,3'lük yükseliş Londra borsasında dikkat çekti.

Trump ve İran arasındaki müzakere süreci

Trump hafta sonu Pakistan üzerinden yapılması planlanan İran arabuluculuk ziyaretini iptal etti. Ancak İran'ın nükleer müzakereleri erteleme ve Hürmüz Boğazı'nı açma teklifi piyasalarda iyimserliği korudu.

Trump daha önce yaptığı bir açıklamada İran'ın savaşın sona ermesi için telefonla iletişim kurabileceğini belirtti. Trump aynı zamanda Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki kararlılığını yineledi.

Merkez bankalarının faiz kararları bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıyı artırması piyasalarda faiz artışı beklentilerini güçlendirdi. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası toplantıları yakından takip edilecek.

Yatırımcılar merkez bankalarının sıkı para politikasına yönelik olası adımlarını mercek altına aldı. Piyasalarda bu toplantılardan çıkacak faiz sinyalleri bekleniyor.

Kurumsal cephede önemli hisse hareketleri

Alman rüzgar türbini üreticisi Nordex hisseleri beklentilerin üzerinde gelen çekirdek kazanç ve satış rakamlarının ardından yüzde 8,3 yükseldi. Şirketin güçlü finansal sonuçları yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

Fransız otomotiv parçaları tedarikçisi Forvia ise araç içi donanım birimini 1,82 milyar euroya sattığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından şirketin hisseleri yüzde 3,5 değer kazandı.

Borsalardaki bu ılımlı seyir küresel enflasyon endişeleri ve jeopolitik gelişmeler arasındaki hassas dengenin bir yansıması olarak görülüyor. Uzun vadeli trendin yönünü hafta içindeki makroekonomik veriler tayin edecek.