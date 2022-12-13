Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 437,50 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27 yükselişle 14.345 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 primle 7.451 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 değer kazancıyla 6.660 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 8.237 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 artışla 24.372 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,0550'den işlem görüyor.

Analistler, yurt dışı pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi hakim olan temkinli seyrin, bugün ABD'de açıklanacak kasım ayı enflasyon verileri ile yerini hareketliliğe bırakmasının beklendiğini söyledi.

Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantılarda Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) sıkılaşma hızını 50 baz puana indirebileceği fiyatlansa da her iki banka için 75 baz puanlık faiz artırımlarının masada kalmaya devam ettiği görülüyor.

ABD Merkez Bankası'nın ise halihazırda yüzde 3,75-4,00 bandında bulunan federal fon oranını 50 baz puan artırmasına yüzde 75 ile daha yüksek ihtimal veriliyor.

Bugün Almanya'da açıklanan nihai verilere göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentiler doğrultusunda kasımda aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 10 arttı.

İngiltere'de ise işsizlik oranı ise kasımda yüzde 3,7 ile değişim göstermedi. (AA)