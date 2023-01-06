Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, Euro Bölgesi enflasyon verilerinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı. AB İstatistik Ofisi verilerine göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 9,2 seviyesine geriledi
AB İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 10,1 olan yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 9,2 seviyesine geriledi.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,12 artışla 444,25 puana ulaştı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 artarak 7.699,49 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,47’lik artışla 6.860,95 puana yükseldi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,20 artışla 14.610,02 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,40’lık yükselişle 25.180,35 puandan kapandı.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 0,93’lük artışla 1,062 seviyelerinde seyrediyor.