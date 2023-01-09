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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,88 artışla 448,35 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 artarak 7.724,94, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,25 değer kazanarak 14.792,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 yükselerek 6.907,36 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,81 artışla 25.385,09 puan oldu.

Euro/dolar paritesi TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,92 değer kazanarak 1,074 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, Çin ekonomisinin açılmasını olumlu karşıladı.

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, kasım ayında yüzde 6,5 seviyesinde belirlendi.

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