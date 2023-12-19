Avrupa borsaları yüzde 0,2 kazançla açıldı
Avrupa borsaları güne ortalama yüzde 0,2 kazançla başladı. En çok primlenen ise yüzde 0,3'le İtalya MIB 30 endeksi oldu.
Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 kazançla 476 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 16.678 seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.560 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 30.343 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 10.077 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 7.573 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 1,0940'de seyrediyor.
Analistler, bugün Avro Bölgesinde enflasyonun yanı sıra ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini dile getirdi.