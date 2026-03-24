Avrupa borsalarında karışık seyir: Gözler Orta Doğu'da

Avrupa borsalarında işlemler, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin çelişkili açıklamaların etkisiyle karışık bir görünüm sergiliyor.

Yatırımcılar, jeopolitik risklerin yanı sıra gün içinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine odaklanmış durumda.

Endekslerde sınırlı hareketler

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 endeksi yatay seyirle 576,8 puanda bulunurken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 9.898 puana çıktı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.731 puanda işlem gördü.

Buna karşılık Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 22.553 puana gerilerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 43.073 puana indi. İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 kayıpla 16.862 puandan işlem görüyor.

Orta Doğu kaynaklı belirsizlik etkili

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği 48 saatlik sürenin sona erdiği bildirildi. Trump, ABD Savunma Bakanlığına İran'daki enerji altyapısına yönelik olası askeri operasyonların 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Trump'ın bölgede kısa sürede barış sağlanabileceğine yönelik açıklamaları piyasalarda sınırlı bir rahatlama yaratırken, İran cephesinden gelen açıklamalar risk algısını yeniden artırdı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine saplandığı bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarında dalgalanma

Çelişkili mesajlar enerji piyasalarına da yansıdı. Barış beklentileriyle 100 doların altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, çatışmaların sürebileceğine dair endişelerle yeniden 100 doların üzerine çıktı.

PMI verileri takip ediliyor

Makroekonomik veri tarafında Almanya'da imalat sanayi PMI verisi 51,7 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, hizmet sektörü PMI verisi 51,2 ile öngörülerin altında kaldı.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin yanı sıra küresel PMI verilerinin yatırımcıların yön arayışında belirleyici olacağını ifade ediyor.