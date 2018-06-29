Avrupa Konseyinden Yunanistan'a "sığınmacı" uyarısı

29 Haziran 2018

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, yetkililerle görüştüğü ve sığınmacı kamplarını gözlemleme şansı bulduğu Yunanistan ziyaretinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısında son iki yılda önemli bir azalma olsa da durumun sadece Yunanistan tarafından idare edilmesinin zor olduğunu vurgulayan Mijatovic, sığınmacı sorununun Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin sorumluluk ve dayanışma içinde daha kolay bir şekilde yönetilebileceğini belirtti.

Mijatovic, Yunan makamlarının sığınmacı kamplarındaki durumu hızlı şekilde iyileştirmesi gerektiği çağrısında bulunarak, ziyaret ettiği Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampında kalanların insan haklarının risk altında olmasından duyduğu endişeyi ifade etti.

Kampın kapasitesinin üç katından fazla insanı barındırdığı bilgisini paylaşan Mijatovic, "Aşırı kalabalık, emniyetsizlik, yetersiz hijyen koşulları, yüksek hava sıcaklığı ve kalanların geleceklerine ilişkin belirsizlik birleştiğinde hemen çözülmezse ciddi sorunlara sebebiyet verebilir." uyarısında bulundu.

Mijatovic, Yunan halkının ve makamlarının insaniyet ve misafirperverliklerinin övgüye layık olduğuna değinerek, "Ancak, durum endişe verici ve ülkelerini terk etmek zorunda kalmış kişilerin insan haklarının korunması için çok daha fazlasının yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'daki 3 bin 500 refakatsiz sığınmacı çocuğunun büyük kısmının bakım ve barınmaya muhtaç olduğuna dikkati çeken Mijatovic, söz konusu çocukların evsiz olarak kaydedildiği veya "koruyucu gözaltı" uygulaması ile özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı eleştirisinde bulundu.

Yaklaşık 60 bin sığınmacının Avrupa yolculuklarında mahsur kaldığı Yunanistan'da, Avrupa Birliği (AB) - Türkiye mutabakatının ardından 15 bine yakın sığınmacı Midilli, Sisam, Sakız gibi adalarda tutuluyor.

Özellikle adalarda tutulan sığınmacıların kötü yaşam koşulları başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere birçok kesimden eleştirilere maruz kalıyor.

İltica başvurusunda bulunan sığınmacıların çoğu en az bir yıl sığınma taleplerinin sonuçlanmasını konakladıkları yetersiz şartlardaki kamplarda bekliyor.

Kaynak: AA