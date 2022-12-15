Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararı

BoE'den yapılan duyuruda bankanın para politikası kararları açıklandı. Duyuruda, bankanın politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3,50'ye çıkardığı belirtilirken, kararın 3'e karşı 6 oyla alındığı ifade edildi.

Üyelerden 2'sinin politika faizinin sabit bırakılması yönünde oy kullandığı kaydedilen duyuruda, 1 üyenin ise 75 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandığı aktarıldı.

Duyuruda, ülkenin beklenenden uzun süre resesyonda kalabileceği kaydedilerek, enflasyon baskısının ise kısa dönemde oldukça yüksek seviyede kalmasının öngörüldüğü bildirildi.

Enflasyonun 2023'ün ortalarında sert şekilde geri çekilebileceğinin tahmin edildiği duyuruda, söz konusu geri çekilmeye artan işsizliğin ve düşmesi beklenen enerji fiyatlarının öncülük edebileceği ifade edildi.

Duyuruda, küresel tedarik zincirine ilişkin sıkıntıların hafiflediği ancak enflasyon baskısının yukarı yönlü kalmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bankamızın uzmanları bu yılın son çeyreğinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,1 küçüleceğini öngörmeye başladı. İş gücü piyasalarında talebin azalmaya başlamasına karşı, piyasalar sıkı kalmaya devam ediyor. Enflasyon kasımda yüzde 10,7 ile beklentilerin hafif altında kalırken, Enerji Fiyatları Garantisi (EPG) hanehalkının enerji faturalarına olumlu yansıdı."

Ekonominin bankanın kasım projeksiyonlarına paralel şekilde gelişim göstermesi halinde faiz artışlarının devam edebileceği aktarılan duyuruda, "Görünüme ilişkin birçok belirsizlik mevcut. Eğer görünüm kalıcı enflasyon baskısıyla karşı karşıya kalırsa, buna güçlü şekilde cevap vermekten çekinmeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü

ECB'den yapılan açıklamada, Banka'nın, üç temel politika faizini 50 baz puan artırdığı belirtildi.

Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 2,50'ye, mevduat faizinin yüzde 2'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 2,75'e yükseltildiği kaydedildi. Böylece ECB'nin faiz oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Banka, üç temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan artırmıştı.

Alınan son kararla birlikte ECB, arka arkaya 4'üncü defa faiz artışı gerçekleştirdi.

Piyasalar, ağırlıklı olarak 50 baz puanlık faiz artırımını fiyatlıyordu. ECB, faiz artış hızını ise yavaşlatmış oldu.

"Gelecekteki faiz kararlarının verilere bağlı olacak"

ECB'den karara ilişkin yapılan açıklamada, enflasyon görünümünün önemli ölçüde yukarı yönlü revize edildiği belirtilerek, daha fazla faiz artışı beklendiği kaydedildi.

Enflasyonun orta vadeli hedef olan yüzde 2'ye geri dönmesini sağlamak için faiz oranlarının istikrarlı bir hızda önemli ölçüde artması gerektiğine karar verildiği aktarılan açıklamada, gelecekteki faiz kararlarının verilere bağlı olacağı bildirildi.

Açıklamada, para politikasının normalleşme prensiplerinin de tartışıldığına dikkati çekilerek, 2023'ün mart ayından itibaren varlık alım programı (APP) portföyünün ölçülü ve öngörülebilir bir hızda düşürüleceği belirtildi.

ECB'nin, vadesi gelen varlıklara yapılan bütün anapara ödemelerini yeniden yatırıma çevirmeyeceğine işaret edilen açıklamada, yavaşlamanın 2023'ün ikinci çeyreği bitimine kadar ayda ortalama 15 milyar avro olacağı, sonraki dönemdeki hızın ileride belirleneceği kaydedildi.

Açıklamada, ECB'nin şubat ayındaki toplantısında, APP varlıklarını azaltmak için ayrıntılı parametreleri duyuracağı bildirildi.

(AA)