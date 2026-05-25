Avrupa'da doğal gaz fiyatları sert geriledi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşmaya yaklaşılabileceği beklentilerinin etkisiyle düşüş gösterdi.

Son bir haftada Hürmüz Boğazı'ndan 70'in üzerinde ticari geminin geçtiğine yönelik haberler ile bu gemiler arasında en az üç LNG tankerinin bulunduğu bilgisi, enerji piyasalarındaki arz endişelerini hafifletti.

Avrupa gaz fiyatlarında sert düşüş

ICE piyasasında işlem gören haziran vadeli TTF kontratında doğal gaz fiyatı yüzde 5,9'a kadar gerileyerek megavatsaat başına 45,81 Euro seviyesini gördü. Fiyatlar daha sonra yüzde 5,58 düşüşle 45,95 Euro/MWh seviyesinde dengelendi.

Jeopolitik tansiyonun azalabileceğine yönelik beklentilerin enerji piyasalarında satış baskısını artırdığı değerlendiriliyor.

Adnoc'tan "sessiz sevkiyat" iddiası

Abu Dhabi National Oil Co.'nun da Basra Körfezi'nden petrol ve doğal gaz sevkiyatlarını kendi filosuyla sürdürdüğü bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre şirket, İran donanması ile ABD savaş gemilerinin bulunduğu Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzı sıkıntısı yaşayan müşterilere ulaşabilmek için alternatif yöntemler kullanıyor.

Haberde, şirketin transponderların kapatıldığı "karanlık geçişler" dahil olmak üzere çeşitli yöntemlere başvurduğu öne sürüldü.

Ortadoğulu üreticiler alternatif yollar arıyor

Gemi takip verileri, traderlar ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Adnoc'un, Ortadoğu'dan enerji arzını sürdürebilen en başarılı üreticiler arasında yer aldığı ifade edildi.

Diğer Ortadoğulu üreticiler ile Batılı emtia traderlarının da yaklaşık üç aydır devam eden savaş sürecinde Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyat yapabilmek için farklı yollar aradığı, ancak çoğu şirketin tanker kiralama maliyetleri ve gemi sahiplerinin risk iştahıyla sınırlı kaldığı belirtildi.