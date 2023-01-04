Avrupa’da doğalgaz fiyatları savaş öncesi seviyeye indi
Avrupa’da doğalgaz fiyatları ılımlı havanın talebi azaltmasıyla yeni yıla düşüşle başladı. Doğalgaz fiyatları Ukrayna savaşı öncesi seviyelere inerken, ılımlı hava koşulları ve LNG stoklarındaki artış Avrupa'daki gaz endişelerini yatıştırdı.
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Business Standart, geçtimiz Aralık ayında doğalgaz fiyatlarının yüzde 47 oranında gerilediğini yazdı. Konuyla ilgili konuşan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna işgalinin kıta ekonomisi için “sert bir test” olduğuna dikkat çekti.
Scholz, yeni kurulan LNG merkezlerinin de ülkesini ve Avrupa’yı Rus gazına bağımlılıktan kurtaracağına inandığını dile getirdi.
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