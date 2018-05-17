Avrupa'da otomobil pazarı yüzde 10'a yakın büyüdü

17 Mayıs 2018

Türkiye otomotiv ana sanayinin başlıca ihraç pazarı olan Avrupa'da otomobil satışları nisan ayında fazla çalışma günü sayısının da verdiği destekle geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9.6 arttı. Satışları en çok artıran üreticiler Toyota, Hyundai ve Ford oldu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nde (EFTA) otomobil satışları geçen yıl Nisan ayındaki bin 231 milyon adet düzeyinden bin 349 milyon adete yükseldi.

Satışlardaki artışta Paskalya tatilinin zamanlaması sayesinde bayilerin nisan ayında daha fazla gün açık olması etkili oldu.

Toyota ve Hyundai satışları sırasıyla yüzde 20.3 ve yüzde 15.3 artarken, Ford'un satışları yüzde 14, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in satışları yüzde 13.1 arttı.

Renault'nun satışları yüzde 10 artarken, Peugeout satışları yüzde 15.3, Citroen'in satışları yüzde 6.9 arttı.

Fiat Chrysler satışları ana Fiat markasındaki yüzde 4.5 düşüş nedeniyle sadece yüzde 2.3 yükselerek pazara kıyasla daha düşük performans gösterdi.

İkinci el otomobilde fırsat zamanı

Kaynak: Reuters