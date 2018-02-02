Avrupa'da otomobil satışlarına Brexit freni

02 Şubat 2018

Evrim KÜÇÜK

Türkiye'nin ihracatında en önemli destinasyonlardan biri olan Avrupa otomotiv pazarında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin etkileri hissedilmeye başlandı. Brexit'in yarattığı belirsizlik ortamı ve dizel otomobil skandalı sonrasında araç emisyon kurallarının sıkılaştırılmasının etkisiyle Avrupa'da geçtiğimiz yıl yüzde 3.4'e ulaşan satışlardaki büyümenin bu yıl yüzde 1'e gerilemesi bekleniyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), araç emisyon kurallarının sıkılaştırılması ve Brexit'in otomotiv sektörü için tehdit oluşturduğu ortamda, Avrupa'da satışlarda büyümenin 2018 yılında yüzde 1'e gerileyerek yavaşlamasının beklediğini bildirdi. Avrupa'da yeni otomobil kayıtları 2017 yılında yüzde 3.4 artmış ve kayıt edilen otomobil sayısı 2007 yılından bu yana ilk kez 15 milyonu aşmıştı.

Dev şirketler 14 bin kişiyi işten çıkarabilir

ACEA Başkanı Carlos Tavares yaptığı açıklamada, Brexit sonrası için İngiltere'ye tanınacak geçiş sürecinin 21 aydan daha uzun olması gerektiğini de ifade etti. Tavares, otomotiv sektörünün Brexit belirsizlikleri nedeniyle yatırım kararları vermekte zorlandığını ve herkesin beklemeye geçtiğini de belirtti. Geçiş sürecinin uzaması otomobil parçalarının limanlarda konteynerlerden bir türlü alınamaması, düzenlemelerin aksaması ve üretimin sekteye uğraması anlamına geliyor.

Uzmanlar, İngiltere ve AB arasında iyi bir anlaşma sağlanamaması halinde Almanya başta olmak üzere büyük üreticilerin zarar görebileceği uyarısı yapıyor. Mercedez-Benz, BMW ve Audi gibi devlerin 'kazan-kazan' bir ticari anlaşmaya varılmaması durumda yaklaşık 14 bin kişinin işine son verebileceği belirtiliyor.

AB ve İngiltere otomotiv sektörenen fazlasıyla entegre olduğunu belirten Tavares, bu entegrasyonun değişmesinin imalatçılar üzerinde negatif etkisinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Tavares, "Avrupa otomotiv endüstrisi canlanma ve kriz öncesi seviyelere ulaşma yolunda ilerliyor fakat Brexit ile yeni düzenlemeler canlanmayı krırılgan hale getiriyor. Avrupa Komisyonu'nun düşük emisyonlu araçları desteklemeye çalışıyor ancak elektrkli otomobillere karşı fazla alternatif yok. Elektrkli otomobiller için ise şarj istasyonu fibi altyapı yatırımları yapılması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere pazarında yüzde 4-5 daralma bekleniyor

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılında 2016'ya göre satışlar yüzde 2.5 artarak 15 milyon 131 bin 778 adet satış gerçekleşmişti. En fazla düşüş yüzde 10.4 ile İrlanda’da, yüzde 5.7 ile İngiltere’de ve yüzde 1.0 ile İsviçre’de, yüzde 0.5 ile Danimarka’da ve yüzde 0.4 ile Finlandiya’da görülmüştü. Satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sıralamasında Litvanya yüzde 27.3, Macaristan yüzde 20.4 ve Bulgaristan yüzde 18.5 oranlarıyla yer aldı. ACEA, Almanya ve Fransa'da araç satışlarında bu yıl cansız bir büyüme görülmesini, İngiltere'de araç pazarının 2017'deki yüzde 5.7'lik daralmanın ardından 2018'de de yüzde 4-5 düşüş göstermesini bekliyor.

Türk otomotiv sektörü 26.5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Avrupa, Türkiye'nin en büyük otomotiv ihracat pazarı. 2017'nin ocak-kasım döneminde Türkiye, Avrupa'ya 26.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yıl sonunda bu rakamın 28 milyar doları bulması beklenirken, 2018'de hedef ihracatı 29 milyar dolara çıkarmak. Avrupa'nın Türkiye'nin otomotiv ihracatı içinde payı söz konusu dönemde yüzde 77 olarak gerçekleşti. Türkiye'nin otomotiv ihracatında Almanya, 4 milyar 30 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, İtalya'ya ya ihracatta yüzde 16, Fransa'ya yüzde 19, İngiltere'ye yüzde 25, İspanya'ya yüzde 26 artış görüldü. Türk otomotivinin ocak-kasım döneminde fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülkenin 9'u AB ülkesi oldu.