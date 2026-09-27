Avrupa'da yanardağ alarmı! Havalimanındaki tüm uçuşlar durduruldu

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı'nda dün başlayan yoğun kül püskürmesi, hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Volkanik faaliyetlerin sürmesi üzerine Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'ndaki iç ve dış hat uçuşlarının bugün gece yarısına kadar durdurulmasına karar verildi.

Etna'nın kuzeydoğu kraterinden atmosfere yayılan yoğun kül bulutları, bölgedeki uçuş güvenliğini tehdit ederken havalimanındaki seferlerde aksamalara neden oldu.

Katanya Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı

Katanya Havalimanı'nı işleten SAC şirketi, yanardağdan yayılan küller nedeniyle uçuş operasyonlarının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Şirketin açıklamasında, "Volkanik külün atmosfere salınmasının ardından, uçuş operasyonları bugün saat 23.59'a (TSİ 00.59) kadar askıya alınmıştır. Yolcuların havaalanına gelmeden önce uçuşlarının durumunu havayolu şirketleriyle kontrol etmeleri rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kül bulutları 4 kilometre yüksekliğe ulaştı

Etna Yanardağı'nda dün başlayan volkanik faaliyet sırasında kül bulutlarının yaklaşık 4 kilometre yüksekliğe ulaşması üzerine bölgeden geçen uçaklar için kırmızı kodlu uyarı yayımlandı.

Yoğun kül salınımı nedeniyle Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar ilk etapta durduruldu veya sınırlandırıldı. Volkanik faaliyetlerin devam etmesi üzerine uçuş yasağının süresi gün içinde kademeli olarak uzatıldı. Son açıklamayla birlikte seferlerin bugün gece yarısına kadar askıya alındığı bildirildi.

Etna'daki hareketlilik turizmi de etkiliyor

Avrupa'nın en aktif yanardağlarından biri olan Etna'da son aylarda yoğun kül ve lav püskürmesi gözlemleniyor. Özellikle bu yılın yaz aylarında, önceki yıllara kıyasla çok sayıda volkanik faaliyet kaydedildi.