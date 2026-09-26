Rusya'nın petrol damarına bir darbe daha: Rafineri alevlere teslim oldu

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Ukrayna, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki yıllık 6,6 milyon ton kapasiteli Ilsky Petrol Rafinerisi'ni vurduğunu açıkladı. Tesiste yangın çıkarken, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna, Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Ilsky Petrol Rafinerisi'ni gece saatlerinde vurduğunu açıkladı. Tesiste yangın çıkarken, bölgede düzenlenen drone saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Bilgilere göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki karşılıklı drone saldırıları yeniden yoğunlaştı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Karadeniz'e yakın Krasnodar bölgesindeki Ilsky Petrol Rafinerisi'nin hedef alındığını duyurdu.

Krasnodar Valisi Veniamin Kondratiev de bölgeye yönelik drone saldırılarında iki tesisin etkilendiğini bildirdi. Krasnodar bölgesinin operasyon merkezinden yapılan açıklamada ise saldırılar sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yıllık kapasitesi 6,6 milyon ton

Kiev'in yaklaşık 850 kilometre güneydoğusunda bulunan Ilsky Petrol Rafinerisi'nin yıllık tasarım kapasitesi yaklaşık 6,6 milyon ton seviyesinde bulunuyor.

Bağımsız olarak işletilen rafineri, Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef alan operasyonları kapsamında daha önce de birçok kez saldırıya uğramıştı.

Kiev yönetimi, Rusya'nın petrol ürünleri üretimi ve satışını aksatmak amacıyla rafinerilere yönelik saldırılarını artırdı. Yakıt tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle Rus yetkililer benzin, motorin ve jet yakıtı ihracatının büyük bölümüne geçici kısıtlamalar getirdi.

Rusya: 645 drone imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca Ukrayna'ya ait 645 drone'un önlendiğini ve imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca Rus güçlerinin Kiev'deki bir veri işleme merkezinin yanı sıra Karadeniz'deki bir kuru yük gemisi ile Odessa ve çevresindeki bazı hedeflere saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna: Rusya 173 drone fırlattı

Ukrayna Hava Kuvvetleri de Rusya'nın gece boyunca 50'den fazlası jet motorlu olmak üzere toplam 173 drone ile saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada saldırıların cumartesi günü de devam ettiği belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, başkente sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda en az 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna tarafından açıklanan saldırı ve hasar bilgilerini bağımsız olarak doğrulayamadığı kaydedildi.

Enerji piyasaları açısından dikkat çekiyor

Karşılıklı saldırıların enerji altyapısına yoğunlaşması, Rusya'nın petrol ürünleri üretimi ve yakıt tedarikinde yeni aksama risklerini gündeme getiriyor.

Son gelişmeler, küresel petrol piyasalarının Orta Doğu'daki çatışmaların oluşturduğu arz risklerini de yakından takip ettiği bir dönemde yaşandı.