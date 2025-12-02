Avrupalı üreticiler uyarılara rağmen Çin yatırımlarını büyütüyor

Avrupalı üreticiler, Çin'e yönelik siyasi kaygıların artmasına rağmen ülkedeki yatırımlarını büyütmeye devam ediyor. Kıta liderlerinin, Avrupa sanayisinin dünyanın ihracat devine bağımlılığının giderek risk oluşturduğuna dair uyarıları sürerken, şirketlerin Çin'deki üretim hamleleri hız kesmiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Pekin'e gerçekleştireceği üç günlük ziyarette, geçen yıl 305,8 milyar euroya ulaşan Çin'in Avrupa'ya karşı ticaret fazlasına dikkat çekmesi bekleniyor.

Çin'in sanayi kapasitesine katkı

Ancak Avrupa merkezli şirketlerin yatırımları-özellikle ihracata yönelik üretim amacı taşıyanlar-Çin'in güçlü sanayi kapasitesine katkı sunmaya devam ediyor. Firmalar, düşük maliyetli üretim imkânları ve etkili tedarik zincirleri nedeniyle Çinli üreticilerle rekabetin zorlaştığını vurgularken, Pekin'in kamu alımı kurallarının Çin pazarına giriş için yerel üretimi zorunlu kıldığını dile getiriyor.

İsviçreli kimya devi Clariant'ın CEO'su Conrad Keijzer, "Yerel rekabet varken ürünleri Çin'e getirmek artık rekabetçi değil" ifadelerini kullandı. Şirket, BASF ve Shell'in de son dönemde önemli yatırımlar açıkladığı Daya Bay petrokimya bölgesindeki tesisini 180 milyon İsviçre frangı (226 milyon dolar) yatırımla büyütüyor.

"Avrupalı şirketlerin Çin'e bağımlılığı artıyor"

Avrupa-Çin Ticaret Odası Başkanı Jens Eskelund da benzer şekilde, "Avrupalı şirketlerin Çin'e bağımlılığı azalmak yerine artıyor. Aksine dünya genelinde şirketler Çin'e daha bağımlı hale geliyor" değerlendirmesinde bulundu. Odanın bu yıl gerçekleştirdiği ankete göre şirketlerin yaklaşık dörtte biri üretimini daha fazla Çin'e kaydırmayı planlıyor; bu oran faaliyetlerini başka ülkelere taşımayı düşünenlerin iki katına karşılık geliyor. Ankete katılan firmaların yüzde 80'i ilaç, yüzde 46'sı makine ve yüzde 40'ı tıbbi cihaz sektöründe yer alıyor.