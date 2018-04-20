Avusturya Başbakanı: Türkiye ile ilgili kampanyaları engelleyeceğiz
Avusturya Başbakanı Kurz, Avusturya'da Türkiye'deki erken seçim için yapılacak kampanyalara izin vermeyeceklerini söyledi.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avusturya'da Türkiye'deki erken seçim için yapılacak kampanyalara engel olacağını söyledi.
ORF radyosuna konuşan Kurz, “Türkiye, Avrupa’daki Türk kökenli toplulukları yıllardır kendi çıkarına kullanıyor. Avusturya’daki Türk seçim kampanyaları istenmiyor ve biz bunlara daha fazla izin vermeyeceğiz” dedi.
Kurz, Avusturya’nın bütün Türk siyasi partilerinin seçim kampanyası etkinliklerine engel olacağını söyledi.