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Azerbaycan'dan 'Ermeni güçler silah bıraksın' çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde' operasyonlarının durdurulacağını bildirdi.

Haber Merkezi
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Aliyev ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin bilgilendirdi. 

Aliyev, Blinken ile görüşmesinde Karabağ'da Azerbaycan ordusunca başlatılan operasyonun gerekçelerini aktardı.

'Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin provokasyonlarının arttığını', son dönemde de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldığını kaydeden Aliyev, ' provokatif eylemleri önlemek için bölgede yerel nitelikte antiterör tedbirlerine başlamak zorunda kaldıklarını' savundu.

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Aliyev, Azerbaycan ordusunun sivilleri ve altyapı tesislerini hedef almadığını, 'yalnızca meşru askeri hedefleri imha ettiğini' vurguladı.

Diyalog daveti

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin temsilcilerinin, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi tarafından yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere defalarca diyaloga davet edildiğini fakat bu davetlerin reddedildiğini hatırlatan Aliyev, diyalog davetini yinelediklerini ifade etti.

Aliyev, Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması durumunda operasyonların tedbirlerinin durdurulacağını belirtti.