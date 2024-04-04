Baba Vanga'nın ekonomi kehanetleri sosyal medyayı kırdı geçirdi

11 Eylül saldırısı, Çernobil felaketi ve Prenses Diana'nın ölümü gibi büyük küresel olayları önceden görebilmesiyle tanınan kör Baba Vanga'nın, 2024 yıl için ortaya attığı ekonomik kehanetler gerçek oldu.

Baba Vanga, 2024 yılında küresel ekonomik güçteki değişimler, tırmanan jeopolitik gerilimler ve artan borç seviyelerine bağlı olarak derinleşen bir ekonomik kriz öngörerek sosyal medyada gündem oldu.

NDTV'de yer alan habere göre, "Dünya ekonomik krizle yüzleşecek" öngürüsü, milyonlarca ABD vatandaşının ekonomik geleceklerini güvence altına almalarını engelleyen enflasyon ile boğuşmaya başladı.

2023 yılı boyunca, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ekonomisi, Atlanta Federal Rezerv Bankası tarafından yayınlanan bir tahmin modeline göre, mevcut Ocak-Mart çeyreğinde daha yavaş ancak yine de yıllık yüzde 2.1 oranında büyüme gösterecek.

Baba Vanga'nın kehanetinin gerçek olduğunu gösteren bir diğer durum ise İngiltere ve Japonya'da ekonomik krizlerin başlaması oldu. İngiliz medyası, gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) Aralık ayına kadarki üç aylık dönemde beklenenden daha büyük bir oranda, yüzde 0.3 oranında düştüğüne dikkat çekildi.

İç tüketimdeki durgunluk nedeniyle 2023'ün son çeyreğinde ekonomik daralmaya tanık olan Japonya'da, para birimi Yen, ABD doları karşısında 151,97 seviyesine gerileyerek son 34 yılın en düşük seviyesine indi.