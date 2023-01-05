BAE'li petrol şirketinden milyarlarca dolarlık yatırım

BAE resmi ajansı WAM'da, konuyla ilgili yayımlanan haberde, ADNOC'un, emisyon yoğunluğunu 2030 yılına kadar yüzde 25 oranında azaltacak önlemler çerçevesinde projeler geliştirdiği belirtildi.

15 milyar dolar değerinde olacak

Açıklamada, temiz elektrik enerjisi, karbon depolama ve enerji verimliliğini artırmayla ilgili çeşitli projelerin geliştirilmesi kapsamında şirketin, 15 milyar dolarlık düşük karbon yatırımı yapacağı yeni bir strateji belirlediği kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli petrol ve doğal gaz şirketi ADNOC, karbondioksit yakalama kapasitesini 2030 yılına kadar yılda 5 milyon tona çıkarmayı planlıyor.