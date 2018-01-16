Bağdat ile Erbil, uçuşlar konusunda anlaştı

16 Ocak 2018

IKBY’nin kontrolü altındaki bölgelerde eylül ayında düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası IKBY ile Irak hükümeti arasında gerilen ilişkiler yumuşamaya başladı. Merkezi Irak hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), IKBY'nin iki havaalanının uluslararası uçuşlara açılması için anlaştı.

Erbil merkezli Rudaw haber sitesinin haberine göre, dün Erbil’de görüşen Irak hükümeti ile IKBY yetkilileri, Erbil ve Süleymaniye havaalanlarının uluslararası uçuşlara açılması için altı maddede anlaştı.

Rudaw'ın aktardığı haberde, uçuşların ne zaman başlayacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Anlaşmaya göre IKBY'deki havaalanları Irak Sivil Havacılık Yasalarına bağlı kalacak, havaalanlarına atamalar da Irak Sivil Hava Kurumu tarafından yapılacak.

Irak mahkemesi: IKBY'deki referandum Anayasaya aykırı