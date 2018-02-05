Bağdat ve Erbil arasında bütçe krizi

05 Şubat 2018

Irak federal yönetimi 2018 yılı bütçesinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) payının yüzde 17'den yüzde 12'ye düşürülmesi, Bağdat ile Erbil arasında var olan krizi daha derinleştirdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Bakanlar Kurulu'nun onayını da aldığı ülkenin bu yılki bütçesinde IKBY'ye yıllardır verilen yüzde 17'lik bütçe payını yüzde 12,6'ya düşürdü.

İbadi'nin bu hamlesi, Bağdat'ta mecliste bulunan Kürt grupların büyük tepkisine neden oldu. Kürt milletvekilleri, bütçenin bu şekilde meclisten geçirilmesine "evet" diyemeyeceklerini ifade ediyor.

Kürt milletvekilleri, Başbakan İbadi ile geçen günlerde 2 defa görüşse de kendileri açısından somut bir sonuçla toplantı masasından ayrılamadı.

"Bütçe payı en önemli anlaşmazlık konusu"

Kürt milletvekili ve Meclis Maliye Komitesi üyesi Serhat Ahmet, "Başbakan İbadi ile yaptığımız görüşmelerde bütçe payımızın düşürülmesine itiraz ettik. IKBY'nin de diğer kentlerdeki gibi bütçe payının nüfus yoğunluğuna göre hesaplanmasını istedik" dedi.

Ahmet, Bakanlar Kurulu'nun itiraz üzerine yüzde 12,6'lık payı lağvettiğini ve IKBY için hiçbir bütçe rakamı yazmadığını anlatarak," Kürt milletvekilleri olarak bu durumu kabul etmeyeceğiz ve bütçe yasa tasarısı oylamasına da "evet" demeyeceğiz." dedi.

Kürt milletvekili Abdulaziz Hasan da "Yüzde 12,6 bütçe payı bizi üzdü. Bu, Bağdat hükümetiyle aramızdaki en temel anlaşmazlık konusudur" diye konuştu.

"Kürdistan" yerine "Irak'ın kuzey kentleri" ibaresi

Bunun yanı sıra Irak 2018 bütçe tasarısında, geçmiş yılların aksine "Kürdistan bölgesi" ibaresi yerine "Irak'ın kuzey kentleri" ibaresinin yazılması da Erbil'i kızdırdı.

Kürt ittifakı milletvekilleri, bütçe görüşmelerinin yer aldığı oturumları boykot etme kararını sürdürüyor.

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Kaynak: AA