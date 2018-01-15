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Bağdat'ta intihar saldırısı: 25 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında 25 kişinin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağdat'ta intihar saldırısı: 25 ölü
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında 25 kişinin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağdat emniyetinde görevli Yüzbaşı Ahmed Halef, Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında 25 kişinin öldüğünü, 90 kişinin yaralandığını söyledi.

Halef, saldırıların başkentteki en kalabalık alanlardan biri olan merkezindeki Tayaran Sahası bölgesinde ve günün en yoğun saatinde yapıldığını ifade etti.

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Kaynak: AA

Irak Bağdat

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