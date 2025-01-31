Balkanlar, artan gıda fiyatlarına karşı boykotta

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Slovenya, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya'da son dönemde artan gıda fiyatlarına tepki çekmek için bir günlük boykot başlatıldı. Vatandaşlara bugün kafe ve marketlere gitmemeleri çağrısı yapıldı.

Boykot, tüketici derneklerinin organizasyonuyla sosyal medyadan başlatıldı.

Başbakan da boykota destek verdi

Boykot, geçen hafta Hırvatistan'da başlatımıştı ve ardından Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Slovenya ve Kuzey Makedonya'ya da yayıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sabah saatlerinde marketlerin boş olduğu gözlemlenirken, boykot edilmesi çağrısında bulunulan kafelerin hizmet vermeye devam ettiği görüldü.

Sırbistan'da da tüketici dernekleri, vatandaşlara bugün için marketlerden alışveriş yapmamaları çağrısında bulundu.

Karadağ'da marketler, vatandaşların boykotu nedeniyle boş kaldı. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic de halkı anladığını ve kendisinin de boykota destek verdiğini açıkladı.

Slovenya'da sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarda, vatandaşlardan yüksek fiyatları protesto etmek için marketleri boykot etmesi istendi.

Hırvatistan'da alışveriş merkezleri de boşaldı

Hırvatistan'da geçen hafta yapılan boykotun kapsamı bu hafta genişletildi. Ülkede marketlerin yanı sıra alışveriş merkezleri de boş kaldı. Ülkedeki bazı marketler, boykot sonrası birçok üründe fiyat indirimi yapıldığını açıkladı.

Kuzey Makedonya'da ise sivil toplum kuruluşları, fiyatlardaki artışlar sebebiyle marketleri boykot etme çağrısı yaptı.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, yaptığı açıklamada, marketlerin denetleneceğini, yasalara uymayan işletmelere ceza verileceğini duyurdu.