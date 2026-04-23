Bangladeş'ten İran'a tıbbi yardım
Bangladeş, İran'a yönelik tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Dhaka Tribune'in aktardığına göre yardım, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda ve Bangladeş Kızılayı aracılığıyla İran'ın Dakka Büyükelçiliğine teslim edildi. Başbakan Tarık Rahman'ın talimatıyla gerçekleştirilen destek kapsamında acil ihtiyaçlara yönelik malzemeler gönderildiği belirtildi.
Bangladeş, başkent Dakka'daki diplomatik kanallar üzerinden İran'a tıbbi malzeme yardımı gönderdi. Dhaka Tribune gazetesinin, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, İran'a acil ihtiyaç kapsamında tıbbi destek sağlandı.
Yardım büyükelçilik üzerinden ulaştırıldı
Söz konusu yardımın, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Tıbbi malzemelerin, Bangladeş Kızılayı aracılığıyla İran'ın Dakka Büyükelçiliğine teslim edildiği aktarıldı.
Teslim töreninde konuşan Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Nazrul İslam, Orta Doğu'da yaşanan can kayıplarına ilişkin endişelerini dile getirdi. İslam, ülkesinin barıştan yana tutumunu yineleyerek krizin diplomatik yollarla çözülmesini temenni ettiklerini ifade etti.
İran'dan teşekkür mesajı
İran'ın Dakka Büyükelçisi Celil Rahimi Cihanabadi ise iki ülke arasındaki dostane ilişkilere dikkat çekerek sağlanan destek nedeniyle Bangladeş hükümetine teşekkür etti.
Yardımın içeriğine ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.