Banksy’nin Londra Kraliyet Adalet Sarayı’ndaki eseri 'silindi': Sosyal medya yeni halini konuşuyor
Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin Londra’daki yeni eseri tarihi statü gerekçesiyle silindi. Kraliyet Adalet Sarayı’nın duvarındaki çizim yok edilse de izleri hâlâ görülebiliyor. Sosyal medyada ise eserin yeni hali tartışma yarattı.
Dünyanın en ünlü sokak sanatçılarından Banksy’nin Londra’daki son eseri kısa sürede yok edildi.
Tarihi bina gerekçesiyle silindi
Sanatçının Kraliyet Adalet Sarayı’nın duvarına çizdiği, bir hakimin protestocuya tokmakla saldırmasını tasvir eden eser, “binanın tarihi statüsü” gerekçesiyle silindi. Ancak duvardaki silüetler hâlâ görülebiliyor.
Sosyal medyada yeni tartışma
Eserin silinmesine rağmen duvarda kalan izler, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar, eserin bu haliyle “daha etkili göründüğünü” savundu.
Tepki olarak yorumlandı
İngiliz medyasına konuşan sanat eleştirmenleri, Banksy’nin bu duvar resmini geçtiğimiz hafta sonu yaşanan gözaltılara tepki olarak yorumladı. Palestine Action grubunun yasaklanmasına karşı düzenlenen protestolarda 890 kişi gözaltına alınmıştı.
Banksy’nin kimliği hâlâ gizemini korurken, eserlerinin yok edilmesi veya korunması her defasında yeni bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.