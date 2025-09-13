Banksy’nin Londra Kraliyet Adalet Sarayı’ndaki eseri 'silindi': Sosyal medya yeni halini konuşuyor

Dünyanın en ünlü sokak sanatçılarından Banksy’nin Londra’daki son eseri kısa sürede yok edildi.

Tarihi bina gerekçesiyle silindi

Sanatçının Kraliyet Adalet Sarayı’nın duvarına çizdiği, bir hakimin protestocuya tokmakla saldırmasını tasvir eden eser, “binanın tarihi statüsü” gerekçesiyle silindi. Ancak duvardaki silüetler hâlâ görülebiliyor.

Sosyal medyada yeni tartışma

Eserin silinmesine rağmen duvarda kalan izler, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı kullanıcılar, eserin bu haliyle “daha etkili göründüğünü” savundu.

Tepki olarak yorumlandı

İngiliz medyasına konuşan sanat eleştirmenleri, Banksy’nin bu duvar resmini geçtiğimiz hafta sonu yaşanan gözaltılara tepki olarak yorumladı. Palestine Action grubunun yasaklanmasına karşı düzenlenen protestolarda 890 kişi gözaltına alınmıştı.

Banksy’nin kimliği hâlâ gizemini korurken, eserlerinin yok edilmesi veya korunması her defasında yeni bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.