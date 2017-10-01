Barcelona-Las Palmas maçı ertelendi

01 Ekim 2017

Barcelona Kulübünün, Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sırasında çıkan olaylar sebebiyle bugün TSİ 17.15'te Las Palmas'ı ağırlayacağı karşılaşma ertelendi.

Maçın ertelenmesine yönelik başvuruyu Barcelona Kulübü bu sabah yapmıştı.

Referandumda oy kullanan isimlerden Barcelonalı futbolcu Gerard Pique çıkan olaylarla ilgili Katalan basınına yaptığı değerlendirmede, "Bütün bu yaşananlar utanç verici. Görüntüler her şeyi anlatıyor." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Las Palmas Kulübünden yapılan açıklamada, referandumu protesto etmek amacıyla Barcelona maçına İspanya bayraklı formalarla çıkmak için talepte bulunmuş ve bu isteğe La Liga yönetimi tarafından onay verilmişti.

İspanyol polisi sandıklara el koydu

Kaynak: AA