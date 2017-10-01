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Barcelona-Las Palmas maçı ertelendi

Barcelona'nın Las Palmas ile bugün yapacağı maç bağımsızlık referandumu sırasında çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.

Barcelona-Las Palmas maçı ertelendi
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Barcelona Kulübünün, Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sırasında çıkan olaylar sebebiyle bugün TSİ 17.15'te Las Palmas'ı ağırlayacağı karşılaşma ertelendi.

Maçın ertelenmesine yönelik başvuruyu Barcelona Kulübü bu sabah yapmıştı.

Referandumda oy kullanan isimlerden Barcelonalı futbolcu Gerard Pique çıkan olaylarla ilgili Katalan basınına yaptığı değerlendirmede, "Bütün bu yaşananlar utanç verici. Görüntüler her şeyi anlatıyor." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Las Palmas Kulübünden yapılan açıklamada, referandumu protesto etmek amacıyla Barcelona maçına İspanya bayraklı formalarla çıkmak için talepte bulunmuş ve bu isteğe La Liga yönetimi tarafından onay verilmişti.

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Kaynak: AA

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