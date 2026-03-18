Barrack, BMGK üyelerine Suriye’ye destek verme çağrısı yaptı

BMGK "Orta Doğu'da durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.Bu ay ABD'nin dönem başkanı olması nedeniyle BMGK'ye başkanlık eden Barrack, ABD adına yaptığı konuşmada, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını hatırlatarak, "Suriye, artık yabancı yardıma olan bağımlılığını sona erdirme şansına sahip." dedi.

Barrack, "Bu Konseyin üyelerini ve tüm ulusları, bu geçiş sürecinde Suriye hükümetini desteklemeye çağırıyoruz. Bu, Suriye'nin terörle mücadele kapasitesini artırmayı, yeniden yapılanmasına katkıda bulunmayı ve yerinden edilmiş kişilerin kamplarından ve gözaltı tesislerinden üçüncü ülke vatandaşlarını geri göndermeyi içerir." ifadesini kullandı.

Suriye hükümetinin ocak ayında terör örgütü YPG ile kalıcı bir ateşkes ve kapsamlı bir entegrasyon anlaşmasına vardığını hatırlatan Barrack, ayrıca Suriye'nin İran'ın ülkedeki "kötü niyetli etkisini" de reddettiğini söyledi.

Barrack, Suriye'nin İsrail ile "ilişkilerini istikrara kavuşturmak ve barışa doğru ilerlemek için adımlar attığını" belirterek, "ABD, Başkan Donald Trump'ın liderliğinde 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye halkının ve hükümetinin başardıklarıyla gurur duyuyor." dedi.

ABD'nin Suriye ile ortaklığını derinleştirmeyi sürdüreceğini vurgulayan Barrack, Suriye'nin hem istikrar hem de barış için hak ettiği yeri yeniden kazanmasına yardımcı olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.