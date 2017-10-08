Barzani, Irak Meclis Başkanı ile görüştü

08 Ekim 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile bir araya geldiği bildirildi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, Erbil'in Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda gerçekleşen basına kapalı toplantıda, Irak'ta yaşanan siyasi gelişmeler, IKBY'nin düzenlediği gayrimeşru referandum ve yankılarının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada her iki tarafın da "istikrar ve güvenliğin sağlanması, şiddetten uzak durulması ve tırmanan siyasi gerginliğin yatıştırılması" konusuna vurgu yaptıkları kaydedildi. Barzani ile Cuburi'nin, Bağdat ve Erbil arasındaki sorunların çözüme kavuşturulması için her kesimin katılımıyla açık görüşmelerin yapılmasında hemfikir oldukları aktarıldı.

Barzani, Irak Cumhurbaşkanı yardımcıları ile görüşmüştü

IKBY Başkanı Barzani, Irak Cumhurbaşkanı yardımcıları İyad Allavi ve Usame en-Nuceyfi ile de dün Süleymaniye'de bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, üçlünün "siyasi partiler ve taraflar arasında görüşmelerin başlaması, görüşmelerin açık bir ajanda üzerinden yürütülmesi, IKBY üzerindeki yaptırımların ivedi bir şekilde kaldırılması ve en yakın zamanda Bağdat ile Erbil arasında toplantıların başlaması" maddeleri üzerinde mutabakata vardığı belirtilmişti.

Bu gelişmeden sonra Irak Başbakanlık sözcüsü Saad Hadisi ise Allavi ve Nuceyfi tarafından alınan kararların Bağdat için bağlayıcı olmadığı yönünde açıklamada bulunmuştu.

Kaynak: AA