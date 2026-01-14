Batı basınından korkutan iddia: ABD’nin İran’a askeri müdahalesi 24 saat içinde gerçekleşebilir

İsmi açıklanmayan iki Avrupalı yetkili, Washington yönetiminin Tahran’a karşı askeri bir adım atma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Yetkililer, ABD’nin İran’a müdahalesinin gündemdeki senaryolar arasında yer aldığını ifade etti.

Avrupalı yetkililerden biri, söz konusu askeri operasyonun zamanlamasına ilişkin olarak, müdahalenin “önümüzdeki 24 saat içinde” dahi gerçekleştirilebileceğini öne sürdü.

Öte yandan ismi verilmeyen bir İsrailli yetkili de ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri müdahale konusunda “büyük olasılıkla kararını çoktan verdiği” yönünde değerlendirmede bulundu.