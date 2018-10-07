Batı Şeria'da 2 İsrailli öldürüldü
Batı Şeria'da bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan iki İsrailli Yahudi yerleşimci hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Arial Yahudi yerleşim bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 Yahudi yerleşimcinin öldüğünü, birinin yaralandığını açıkladı.
Açıklamada, Filistinli saldırganın olayın ardından kaçtığı belirtildi. İsrail polisi ve askerlerinin bölgeyi güvenlik kordonuna aldığı ve saldırganı aradığı açıklandı.
Kaynak: İHA