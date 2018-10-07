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Batı Şeria'da 2 İsrailli öldürüldü

Batı Şeria'da bu sabah düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan iki İsrailli Yahudi yerleşimci hayatını kaybetti.

Batı Şeria'da 2 İsrailli öldürüldü
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Arial Yahudi yerleşim bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 Yahudi yerleşimcinin öldüğünü, birinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, Filistinli saldırganın olayın ardından kaçtığı belirtildi. İsrail polisi ve askerlerinin bölgeyi güvenlik kordonuna aldığı ve saldırganı aradığı açıklandı.  

Kaynak: İHA

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