Bavyera'da seçimden koalisyon çıktı

14 Ekim 2018

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan seçimlerde, sandık anketine göre, hiçbir parti tek başına hükümeti kurmak için gerekli oyu alamadı.

Seçim sandık anket sonuçlarına göre Horst Seehofer'in lideri olduğu Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) yüzde 35,5 oy aldı. Bir önceki seçime göre yüzde 12,2 oy kaybı yaşayan CSU, tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

Son 60 yılın en kötü sonucunu elde ettiği belirtilen CSU, 2013 seçimlerinde oyların yüzde 47,7'sini almıştı.

Sandık anket sonuçlarına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 10, Yeşiller yüzde 18,5, Hür Demokrat Parti yüzde 5, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 11 ve yerel bir parti olan Hür Seçmenler Partisi yüzde 11,5 oranında oy aldı.

İlk kez 6 parti eyalet meclisine girmeye hak kazandı. Aşırı sağcı AfD partisi de yüzde 11 oy alarak ilk kez meclise girmeyi başardı. SPD partisi de geçen seçimlere göre yüzde 10 oy kaybetti. Yeşiller Partisi ise geçen seçimlere göre oyunu yüzde 9,9 oranında artırdı.

Seçimlere katılımın yüzde 72,5 olduğu ve bunun 80'li yıllardan sonraki en yoğun katılım olduğu ifade edildi.

Tek başına iktidar olma ihtimalini kaybeden CSU'nun Yeşiller Partisi veya Hür Seçmenler ile koalisyon kurma ihtimalleri bulunuyor.

SPD ve Yeşiller partilerinden aday olan Türklerin seçilip seçilmediği henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: AA